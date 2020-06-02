Под Воронежем перевернулась фура с дизельным топливом

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:58:14+03:00

К счастью, в результате аварии никто не пострадал Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

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2 июня в Семилукском районе перевернулся грузовик «МАЗ» с дизелем. В итоге топливо разлилось на проезжую часть и обочину.

ДТП случилось примерно в 15.20 часов, на 43 км автодороги в обход Воронежа. 61-летний водитель грузовика, житель Липецкой области, пытался уйти от столкновения с другими автомобилями. Он резко затормозил, при этом полуприцеп выехал на встречную полосу и опрокинулся.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники ДПС регулировали движение до окончания аварийно-спасательных работ служб МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU