Под Воронежем перевернулась фура с дизельным топливом
В итоге содержимое прицепа разлилось на дорогу
К счастью, в результате аварии никто не пострадалФото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
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2 июня в Семилукском районе перевернулся грузовик «МАЗ» с дизелем. В итоге топливо разлилось на проезжую часть и обочину.
ДТП случилось примерно в 15.20 часов, на 43 км автодороги в обход Воронежа. 61-летний водитель грузовика, житель Липецкой области, пытался уйти от столкновения с другими автомобилями. Он резко затормозил, при этом полуприцеп выехал на встречную полосу и опрокинулся.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники ДПС регулировали движение до окончания аварийно-спасательных работ служб МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU