2020-06-02T18:58:14+03:00
Происшествия

Под Воронежем перевернулась фура с дизельным топливом

В итоге содержимое прицепа разлилось на дорогу
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
К счастью, в результате аварии никто не пострадалК счастью, в результате аварии никто не пострадалФото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

2 июня в Семилукском районе перевернулся грузовик «МАЗ» с дизелем. В итоге топливо разлилось на проезжую часть и обочину.

ДТП случилось примерно в 15.20 часов, на 43 км автодороги в обход Воронежа. 61-летний водитель грузовика, житель Липецкой области, пытался уйти от столкновения с другими автомобилями. Он резко затормозил, при этом полуприцеп выехал на встречную полосу и опрокинулся.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники ДПС регулировали движение до окончания аварийно-спасательных работ служб МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже запускают рейсы в Сочи и Симферополь
В Воронеже начал работу пункт проката детских автокресел
На 2 июня под меднаблюдением находятся 3618 воронежцев с подозрением на коронавирус
Под Воронежем перевернулась фура с дизельным топливом
Вспышка коронавируса произошла в воронежском Доме ребенка
В Воронеже малолетние хулиганы пытались разгромить новый парк
На воронежской трассе «Газель» влетела в грузовик: водитель погиб
Воронежцы обнаружили на контейнерной площадке пакет с кровавыми пробирками
В Воронежской области директор школы получил условный срок за то, что ударил по лицу ученика
В Воронежской области мужчину, явившегося в суд без маски, оштрафовали
Под Воронежем мужчина угнал машину, чтобы отомстить за отбитую у него девушку
Воронежцы отметят «Пушкинский день России» «Сном Татьяны»
В Воронеже будут судить сотрудницу детсада, воровавшую у малышей золотые цепочки и крестики
Воронежцу сломали ребро за то, что он хотел увести девушек от пьяной компании
Губернатор Воронежской области завел блог в Instagram