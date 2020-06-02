В Воронежской области директор школы получил условный срок за то, что ударил по лицу ученика

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:17:18+03:00

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В Калачеевском районном суде вынесли приговор по уголовному делу 47-летнего директора одной из местных школ.

В начале мая 2019 года директор пригласил к себе в кабинет старшеклассника, чтобы поговорить с ним о его плохом поведении. Там он ударил ученика по лицу, взял его за шею, поставил к стене, не переставая оскорблять подростка.

- Директора признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и повлекших существенное нарушение прав граждан». Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, мужчину лишили права заниматься педагогической деятельностью в образовательных учреждениях на два года. Приговор на данный момент не вступил в законную силу, - рассказали в Калачеевском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU