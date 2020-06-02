2020-06-02T15:48:22+03:00
Общество

В Воронеже проходят рейды по соблюдению масочного режима в магазинах

Проверяющих интересует использование продавцами масок и перчаток, а также возможность дезинфекции рук
Елена ФЕДЯШЕВА
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Использование масок сотрудниками торовых точек - обязательное условие работы предприятий в условиях эпидемииИспользование масок сотрудниками торовых точек - обязательное условие работы предприятий в условиях эпидемииФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже прошел рейд по соблюдению масочного режима в предприятиях торговли: торговых центрах, ярмарках, рынках и сетевых магазинах. Чиновники и полицейские проверили готовность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обслуживать покупателей в соответствии с действующими ограничениями.

- Как показывают проверки, подавляющее большинство продавцов работают в масках и перчатках, не снимая их, - рассказали в управе Коминтерновского района.

Проверяющие также обратили внимание на наличие на входе письменного предупреждения о том, что покупатели должны быть в масках и соблюдать расстояние между собой в 1,5 метра. Интересовала участников рейда и возможность обработать руки антисептиком для покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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