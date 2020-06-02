Жителя Воронежской области задержали пьяным за рулем

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:31:14+03:00

К тому же он был лишен прав

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В Нововоронеже внимание росгвардейцев привлек ВАЗ-2114, двигавшийся по дороге с нарушением правил дорожного движения. Сотрудники вневедомственной охраны блокировали автомобиль и задержали водителя. 29-летний мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование установило наличие алкоголя в крови задержанного. Кроме того выяснилось, что ранее водителя лишили права управления транспортным средством.

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ИСТОЧНИК KP.RU