Под Воронежем ВАЗ врезался в столб: водитель погиб

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:12:52+03:00

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За 1 июня в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 108 ДТП, больше половины которых случилось в областном центре – 78. В авариях пострадали 11 человек и один погиб.

Смертельное ДТП произошло около 20.15 в Семилукском районе. ВАЗ-21070, следовавший со стороны объездной в направлении поселка Стрелица, врезался в опору ЛЭП. По предварительным данным полиции, 55-летний водитель не справился с управлением. Мужчина скончался на месте до приезда "Скорой".

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU