Юные воронежские музыканты получили стипендии фонда «Новые имена»
Юные воронежские таланты прошли дистанционные прослушивания благотворительного фонда «Новые имена». Столичные эксперты отметили высокий уровень шести воронежских исполнителей.
Стипендию фонда получат 8-летний учащийся 2 класса Детской школы искусств № 7 Володя Карякин (фортепиано), учащийся 9 класса Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Тимур Колесников (скрипка), учащаяся 6 класса Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Анна Пономарева (флейта), учащаяся Детской школы искусств № 2 Мария Селиванова (домра), учащийся 5 класса Детской школы искусств №11 имени Носырева Павел Колбасов (фортепиано), учащийся Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Данил Алексеев (скрипка).
Юные исполнители также получили приглашение в Международную Летнюю творческую школу «Новые имена», которая пройдет в Суздале.
ИСТОЧНИК KP.RU