2020-06-02T09:13:35+03:00
Звезды

Юные воронежские музыканты получили стипендии фонда «Новые имена»

Отметили шестерых исполнителей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Юные воронежские таланты прошли дистанционные прослушивания благотворительного фонда «Новые имена». Столичные эксперты отметили высокий уровень шести воронежских исполнителей.

Стипендию фонда получат 8-летний учащийся 2 класса Детской школы искусств № 7 Володя Карякин (фортепиано), учащийся 9 класса Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Тимур Колесников (скрипка), учащаяся 6 класса Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Анна Пономарева (флейта), учащаяся Детской школы искусств № 2 Мария Селиванова (домра), учащийся 5 класса Детской школы искусств №11 имени Носырева Павел Колбасов (фортепиано), учащийся Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Данил Алексеев (скрипка).

Юные исполнители также получили приглашение в Международную Летнюю творческую школу «Новые имена», которая пройдет в Суздале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Воронежской области задержали пьяным за рулем
Под Воронежем ВАЗ врезался в столб: водитель погиб
В Воронеже малыш упал в открытый люк
В Воронеже еще 95 человек заразились коронавирусом на 2 июня
Юные воронежские музыканты получили стипендии фонда «Новые имена»
Воронежская филармония продолжит онлайн проекты в июне
В Воронежской области из-за коронавируса снизилась посещаемость стоматполиклиник
Еще 14 воронежцев победили коронавирус
За время эпидемии коронавируса воронежские кардиохирурги выполнили 305 операций
Бывший муж угнал и сжег машину жительницы Воронежа
Воронежские санатории и турбазы планируют принимать людей после 15 июня
Три жителя Воронежской области купили муку на 800 тысяч, а заплатить за нее «забыли»
В выходные на дорогах Воронежской области задержали 76 пьяных водителей
Умер начальник отдела Воронежской городской Думы
Жителей Воронежской области привезли на родину спецрейсом из Нью-Йорка
В День защиты детей на самоизоляции воронежские школьники устроили online-ринг и мастер-классы
В Воронеже впервые за несколько дней улучшился один из показателей для снятия ограничений