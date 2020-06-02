2020-06-02T08:26:13+03:00
Звезды

Воронежская филармония продолжит онлайн проекты в июне

Можно посмотреть концерты и лекции
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В то время, как воронежские театры из-за коронавируса объявляют о досрочном закрытии сезона, филармония продолжает онлайн акции. В начале июня в рамках проекта «Филармония дома» пройдёт несколько мероприятий.

3 июня в рубрике «Домашние концерты» сопрано Елена Старкова исполнит шлягер «Загадай желание» Бабаджаняна на стихи Рождественского под аккомпанемент Михаила Князева (фортепиано).

5 июня профессор Бронислав Табачников продолжит рассказ о Воронежском академическом симфоническом оркестре - к 95-летию со дня его образования. Пятая часть «Истории в лицах» посвящена яркому периоду в жизни оркестра – концу 50-х – началу 70-х годов XX века: в это время коллектив выступал в зале Чайковского в Москве, с ним работали такие выдающиеся маэстро, как Гурген Карапетян и Юрий Николаевский.

Видео будут доступны в группе филармонии «ВКонтакте» с 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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