В Воронежской области из-за коронавируса снизилась посещаемость стоматполиклиник
За десять дней, прошедших с момента возобновления работы стотатполиклиник области, их посетили 14195 человек. Если сравнить эти показатели с данными аналогичного периода прошлого года, то станет очевидно, что жители региона стали реже обращаться за помощью стоматологов. Это, в первую очередь связано, с эпидемией коронаврируса.
В департаменте здравоохранения области напомнили, что сейчас в медучреждениях можно получить медпомощь в полном объеме: по терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии, ортодонтии и пародонтологии, а также сделать рентгенодиагностические исследования.
При этом все манипуляции проводятся с соблюдением мер повышенной эпидемиологической безопасности: пациентам измеряют температуру, помещения и поверхности дезинфицируются, после каждого пациента проводится обработка кабинетов дезинфицирующим раствором, а все инструменты подвергаются многоступенчатой стерилизации.
ИСТОЧНИК KP.RU