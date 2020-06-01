В Воронежской области из-за коронавируса снизилась посещаемость стоматполиклиник

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:30:51+03:00

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За десять дней, прошедших с момента возобновления работы стотатполиклиник области, их посетили 14195 человек. Если сравнить эти показатели с данными аналогичного периода прошлого года, то станет очевидно, что жители региона стали реже обращаться за помощью стоматологов. Это, в первую очередь связано, с эпидемией коронаврируса.

В департаменте здравоохранения области напомнили, что сейчас в медучреждениях можно получить медпомощь в полном объеме: по терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии, ортодонтии и пародонтологии, а также сделать рентгенодиагностические исследования.

При этом все манипуляции проводятся с соблюдением мер повышенной эпидемиологической безопасности: пациентам измеряют температуру, помещения и поверхности дезинфицируются, после каждого пациента проводится обработка кабинетов дезинфицирующим раствором, а все инструменты подвергаются многоступенчатой стерилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU