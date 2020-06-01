2020-06-01T19:13:29+03:00
Общество

За время эпидемии коронавируса воронежские кардиохирурги выполнили 305 операций

Работа не прекращалась ни на день
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фото с сайта департамента здравоохранения Воронежской областиФото с сайта департамента здравоохранения Воронежской области
Изменить размер текста:

В условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса Воронежская областная клиническая больница №1 работает уже тори месяца. И в это время здесь не прекращается прием пациентов и оказание им неотложной медпомощи. В том числе и операций на сердце и сосудах.

По данным регионального департамента здравоохранения, с начала марта кардиохирурги ВОКБ №1 выполнили 305 операций, из них 165 – на открытом сердце, 113 – у пациентов с осложненными формами ишемической болезни сердца, включая острый коронарный синдром и нестабильные стенокардии, 51 пациенту выполнили операции при критических патологиях аортального клапана. Оперативную помощь получили три ребенка с критическими пороками сердца.

В этот непростой период в регионе выполнена первая пересадка сердца, проведены четыре транскатерных протезирования клапанов сердца. Пациентам с критической сердечной недостаточностью имплантировали 8 трехкамерных стимуляторов, 6 кардиовертеров-дефибрилляторов и 61 электрокардиостимулятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24