За время эпидемии коронавируса воронежские кардиохирурги выполнили 305 операций

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:13:29+03:00

Работа не прекращалась ни на день

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В условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса Воронежская областная клиническая больница №1 работает уже тори месяца. И в это время здесь не прекращается прием пациентов и оказание им неотложной медпомощи. В том числе и операций на сердце и сосудах.

По данным регионального департамента здравоохранения, с начала марта кардиохирурги ВОКБ №1 выполнили 305 операций, из них 165 – на открытом сердце, 113 – у пациентов с осложненными формами ишемической болезни сердца, включая острый коронарный синдром и нестабильные стенокардии, 51 пациенту выполнили операции при критических патологиях аортального клапана. Оперативную помощь получили три ребенка с критическими пороками сердца.

В этот непростой период в регионе выполнена первая пересадка сердца, проведены четыре транскатерных протезирования клапанов сердца. Пациентам с критической сердечной недостаточностью имплантировали 8 трехкамерных стимуляторов, 6 кардиовертеров-дефибрилляторов и 61 электрокардиостимулятор.

ИСТОЧНИК KP.RU