Бывший муж угнал и сжег машину жительницы Воронежа

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:40:55+03:00

На преступление его толкнула ревность

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31-летняя жительница Советского района Воронежа однажды утром не обнаружила у своего подъезда припаркованного накануне автомобиля «БМВ Х-1». Женщина написала в полицию заявление об угоне.

Вскоре оперативники обнаружили похищенную машину обгоревшей в частном секторе того же района. По подозрению в совершении угона и поджога задержали бывшего супруга потерпевшей, 36-летнего местного жителя.

- Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похитил и повредил транспортное средство своей бывшей супруги на почве ревности. Облил автомобиль горючей смесью и поджёг, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские возбудили уголовные дела по двум статьям УК. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU