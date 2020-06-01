Бывший муж угнал и сжег машину жительницы Воронежа
31-летняя жительница Советского района Воронежа однажды утром не обнаружила у своего подъезда припаркованного накануне автомобиля «БМВ Х-1». Женщина написала в полицию заявление об угоне.
Вскоре оперативники обнаружили похищенную машину обгоревшей в частном секторе того же района. По подозрению в совершении угона и поджога задержали бывшего супруга потерпевшей, 36-летнего местного жителя.
- Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похитил и повредил транспортное средство своей бывшей супруги на почве ревности. Облил автомобиль горючей смесью и поджёг, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Полицейские возбудили уголовные дела по двум статьям УК. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU