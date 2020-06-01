2020-06-01T17:41:41+03:00
Происшествия

Три жителя Воронежской области купили муку на 800 тысяч, а заплатить за нее «забыли»

Сообщники действовали по поддельным документам
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениямПодозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениямФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Следственное отделение ОМВД по Нижнедевицкому району возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении трех местных жителей в возрасте 26, 39 и 44 лет. По версии следствия, компания изготовила поддельные документы крупных фирм и с их помощью заключала договоры на покупку товаров.

Например, таким образом они обманули предприятие по продаже муки, направив в его адрес электронное письмо с необходимыми документами на закупку крупной партии муки.

- Между организациями был заключен договор, покупателю лишь осталось оплатить товар и предоставить документы, подтверждающие оплату, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Когда и это требование было выполнено, заказчик забрал товар, а денежные средства в размере 806 тысяч рублей на счет организации так и не поступили.

Но сотрудникам полиции удалось выйти на след подозреваемых. Их задержали в момент совершения очередного преступления. Задержанные дали признательные показания. Теперь их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В ходе обысков в домах подозреваемых полицейские изъяли 19 сотовых телефонов, около 200 сим-карт, планшет, ноутбук, принтер, флэш-накопители и черновые записи.

Подозреваемые задержаны, им грозит до 6 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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