В выходные на дорогах Воронежской области задержали 76 пьяных водителей

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:11:16+03:00

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В минувшие выходные 60 экипажей сотрудников Госавтоинспекции проводили на дорогах области акцию по выявлению нетрезвых водителей. Ее итоги впечатляют: за два дня полицейские выявили больше 400 нарушений. 76 водителей сели за руль после принятия алкоголя, еще 74 – без прав. Семеро человек попали в поле зрения правоохранителей пьяными уже повторно.

В Воронеже у дома 34 по ул. Новосибирская сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хендай Солярис», под управлением 48-летнего местного жителя. Водитель был явно нетрезв, но пройти освидетельствование наотрез отказался. Проверка его по базе данных показала, что ранее он уже был лишен права управления.

Госавтоинспекция Воронежской области призывает водителей и пешеходов не быть равнодушными при виде нетрезвого водителя за рулем и своевременно информировать о таких случаях дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону: 269-61-02.

ИСТОЧНИК KP.RU