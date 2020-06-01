Умер начальник отдела Воронежской городской Думы
Умер 57-летний начальник отдела закупок управления по организационной работе Воронежской городской Думы Алексей Бильков. На этом посту он трудился шесть лет.
- От нас ушел высококлассный профессионал, отличный семьянин, верный друг, подлинный патриот, глубоко порядочный, внимательный, честный и интеллигентный человек, - говорится в некрологе, размещенном на сайте городского парламента 29 мая.
Алексей Галактионович родился в городе Сокол Вологодской области, закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. Затем служил в Монголии и на Украине, в федеральной службе налоговой полиции и органах внутренних дел. Вышел в отставку в звании полковника полиции.
Сотрудник контрольного управления правительства Воронежской области Павел Махиня написал на своей странице в Фейсбуке:
- Ушёл из жизни замечательный человек, полковник, прекрасный муж, отец, дед Алексей Бильков. Не смог победить этот вирус. Вечная ему память! А из нашей памяти и сердец он ни уйдёт никогда!
ИСТОЧНИК KP.RU