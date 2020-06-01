2020-06-01T15:00:57+03:00
Происшествия

Под Воронежем женщина зарезала своего мужа

Между супругами случился бытовой конфликт
Юрий КОЗЛОВ
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Трагедия разыгралась в одном из домов села Верхняя Маза Верхнехавского района вечером 28 мая. Муж и жена изрядно напились и начали выяснять отношения. В качестве последнего аргумента 31-летняя супруга выхватила нож и ударила им своего благоверного в грудь. 36-летний мужчина умер еще до приезда скорой помощи.

Женщину отвезли в отдел полиции, где она признала свою вину. В ближайшее время будет решен вопрос об ее аресте. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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