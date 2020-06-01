Под Воронежем сгорела дача: погиб мужчина
ЧП случилось в Хохольском районе
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В селе Гремячье Хохольского района в ночь на понедельник, 1 июня, сгорела дача.
- О пожаре в дежурную часть сообщили в 3.59. На место ЧП выехали семь наших сотрудников на двух машинах, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Огонь полностью затушили в 4.43. Пламя уничтожило дом 6х8 метров. На пожаре погиб мужчина 1963 года рождения, по предварительным данным, муж хозяйки дачи. Причину пожара предстоит установить.
ИСТОЧНИК KP.RU