Под Воронежем сгорела дача: погиб мужчина

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:56:35+03:00

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В селе Гремячье Хохольского района в ночь на понедельник, 1 июня, сгорела дача.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 3.59. На место ЧП выехали семь наших сотрудников на двух машинах, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Огонь полностью затушили в 4.43. Пламя уничтожило дом 6х8 метров. На пожаре погиб мужчина 1963 года рождения, по предварительным данным, муж хозяйки дачи. Причину пожара предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU