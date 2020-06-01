2020-06-01T11:56:35+03:00
Происшествия

Под Воронежем сгорела дача: погиб мужчина

ЧП случилось в Хохольском районе
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Гремячье Хохольского района в ночь на понедельник, 1 июня, сгорела дача.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 3.59. На место ЧП выехали семь наших сотрудников на двух машинах, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Огонь полностью затушили в 4.43. Пламя уничтожило дом 6х8 метров. На пожаре погиб мужчина 1963 года рождения, по предварительным данным, муж хозяйки дачи. Причину пожара предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем сгорела дача: погиб мужчина
В Воронеже могут возникнуть перебои с безналичной оплатой проезда
В Воронеже женщина, желавшая купить туи, «подарила» аферисту 20 тысяч рублей
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть мужчину
Опубликовано расписание фестиваля «Лето вместе с Комсомолкой»
В Воронеже на видео попал аварийный родник на Площади Победы
Новый печальный рекорд: еще у 111 жителей Воронежской области подтвердили коронавирус на 1 июня
В Параде Победы в Воронеже впервые будут участвовать женщины-гвардейцы
Воронежцев в первую неделю лета ждут постоянные дожди и грозы
Виктория Комова: «Именно онлайн формат Предварительного голосования позволяет сделать свой выбор в любое удобное время»