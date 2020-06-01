2020-06-01T11:00:59+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина, желавшая купить туи, «подарила» аферисту 20 тысяч рублей

Она поняла, что стала жертвой мошенника, только после того, как перечислила деньги за виртуальный товар
Юрий КОЗЛОВ
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В отдел полиции № 6, занимающийся охраной правопорядка в Центральном районе, обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что хотела купить партию туй – это кто не знает, такие хвойные деревья. Любительница зелени увидела подходящее объявление в интернете и связалась с продавцом. Он сообщил, что готов привезти туи из Белгорода, но для начала нужно оплатить полную стоимость товара. И кинул ссылку, где указал, куда надо перечислить деньги.

Женщина «кинула» более 20 тысяч, однако продавец заявил, что деньги не получил. И забросал ее ссылками для повторной оплаты. Однако поклонница туй на дальнейший «развод» не купилась и пошла в полицию.

- Всего 31 мая было три подобных мошенничества. В результате доверчивые люди лишились в общей сложности около 70 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Еще раз призываем граждан: не верьте незнакомцам, требующим предоплаты предлагаемых ими услуг, особенно по интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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