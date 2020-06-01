Опубликовано расписание фестиваля «Лето вместе с Комсомолкой»

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:53:37+03:00

Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 1 по 3 июня

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Публикуем расписание онлайн-фестиваля «Лето вместе с Комсомолкой», который проводит «Комсомольская Правда в Воронеже». Все эфиры начнутся в 19:00 в нашей группе «Вконтакте».

1 июня - спорт

19:00 - Жиросжигающая тренировка от Натальи Колесниченко из фитнес-студии REsport

20:00 - Учимся играть в усадебно-парковую игру крокет

20:30 - Семинар по правильному питанию от Натальи Суховеевой

21:00 - Зарядка и полезные советы от лидера «Команды Звездный Десант» Златы Чепурной

21:20 - Функциональный тренинг (FT) - от Евгении Андреевой

21:50 - Ваджра йога от Александра Гордеева

2:50 - Учимся танцевать вместе с Тагиром Гиндуллиным

2 июня - культура

19:00 - Экскурсия и мастер-класс от Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства

19:30 - Экскурсия по Воронежскому океанариуму

20:00 - Экскурсия по Воронежскому заповеднику

20:20 - Онлайн-экскурсия «Утро космической эры» по музею космонавтики (Москва)

20:30 - Онлайн-лекция «Как стать космонавтом» от музея космонавтики (Москва)

20:50 - Экскурсия по Музею-заповеднику «Павловск» (Санкт-Петербург)

21:30 - Концерт группы «Папин Олимпос»

3 июня - мастер-классы

19:00 - Фьюжн - способ удивить гостей. Прямой эфир от шеф-повара Романа Штанько

19:40 - Детский мастер-класс «Паучок-брелок» из фетра

20:00 - Мастер-класс для детей от онлайн школы креативного мышления Lil.school

20:30 - Мастер-класс по вязанию крючком интерьерной корзинки «Ландыш» от Марины Клевцовой

21:30 - Подбор ухода за лицом по типам кожи с ARAVIA Professional

На протяжении всей недели в группе «Комсомольской Правды в Воронеже» проходить множество конкурсов и розыгрышей. Победители получат призы от наших партнеров: сети книжных магазинов Амиталь, АнтиСуши, барбершопа BigBro и других.

Например, ежедневно будем разыгрывать тематические подарки от сети гипермаркетов «ОФИСМАГ» среди зрителей онлайн-фестиваля.

«ОФИСМАГ» - это более 30 000 товаров мировых брендов в розницу по оптовым ценам. В гипермаркетах регулярно проводятся маркетинговые акции для клиентов, снижения цен и сезонные распродажи. Также в каждом гипермаркете «Офисмаг» организован «Копицентр». Это широкий спектр услуг по цветному и черно-белому копированию, ламинированию, переплету и оперативной печати продукции любого формата.

ИСТОЧНИК KP.RU