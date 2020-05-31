В Воронеже десятки домов останутся без воды 1 июня
В Воронеже 1 июня десятки домов в Левобережном районе останутся без воды. Специалисты будут проводить работы по врезке в сеть водоснабжения стадиона «Буран», перенесенные в связи с коронавирусными орграничениями. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в воскресенье, 31 мая.
Воду отключат с 9.00 до 17.30 в домах:
№ 6 - 24, 9 - 15 по улице Героев Стратосферы,
№ 2 - 6, 1 - 7 по улице Раисы Беляевой,
№ 15 - 27, 18 - 22 по улице Циолковского,
№ 55 - 59, 124 - 140 по улице Ленинградской,
№ 16 - 22 по улице Кулибина.
Ограничение водоснабжения также коснется четырех социальных объектов:
родильный дом № 2,
зоопарк им. Попова,
больницу № 16,
дом ребёнка на улице Ленинградской.
Персонал соцобъектов уже оповестили..
«РВК-Воронеж» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует воронежцам запастись водой заранее. Компания приложит максимум усилий к скорейшему восстановлению водоснабжения, - прокомментировали на предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU