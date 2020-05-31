В Воронеже десятки домов останутся без воды 1 июня

31 Май 2020 2020-05-31T15:00:43+03:00

Воды не будет также на четырех социальных объектах. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Стадион «Буран» будут подключать к сети водоснабжения

Изменить размер текста: A A

В Воронеже 1 июня десятки домов в Левобережном районе останутся без воды. Специалисты будут проводить работы по врезке в сеть водоснабжения стадиона «Буран», перенесенные в связи с коронавирусными орграничениями. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в воскресенье, 31 мая.

Воду отключат с 9.00 до 17.30 в домах:

№ 6 - 24, 9 - 15 по улице Героев Стратосферы,

№ 2 - 6, 1 - 7 по улице Раисы Беляевой,

№ 15 - 27, 18 - 22 по улице Циолковского,

№ 55 - 59, 124 - 140 по улице Ленинградской,

№ 16 - 22 по улице Кулибина.

Ограничение водоснабжения также коснется четырех социальных объектов:

родильный дом № 2,

зоопарк им. Попова,

больницу № 16,

дом ребёнка на улице Ленинградской.

Персонал соцобъектов уже оповестили..

«РВК-Воронеж» приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует воронежцам запастись водой заранее. Компания приложит максимум усилий к скорейшему восстановлению водоснабжения, - прокомментировали на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU