В Воронежской области пропал 16-летний парень

31 Май 2020 2020-05-31T13:00:26+03:00

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В поселке Каменка начали поиски 16-летнего Дениса Кадорина. 31 мая он ушел из дома на улице Ленина и пропал. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Регион 36».

Рост ребенка - 140-145 см. У Дениса Кадорина худощавое телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. В день исчезновения он был в черной кофте с синими вставками, толстовке с надписью «Россия», светло-синих джинсах и черных сланцах.

Из дома подросток уехал на черном с белыми полосками велосипеде, но затем пересел на темно-синий с белыми и красными вставками спортивный велосипед КЕЛТТ.

Как пояснили волонтеры, ребенок уже ранее пропадал. Может направляться в Воронеж. Всех, кто видел мальчика, просят позвонить по телефонам: 8 980 345 90 35, 8 915 400 01 17 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU