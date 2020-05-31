В Воронежской области в ночном ДТП пострадали три человека

31 Май 2020 2020-05-31T12:01:57+03:00

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В Каширском районе на 558 км автодороги М-4 «Дон» произошла страшная авария, в которой пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП случилось в 1.50 в воскресенье, 31 мая. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «БМВ» ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. В Каширском районе на встречной полосе он протаранил ВАЗ-2114. За рулем отечественного авто был 31-летний житель Липецкой области. От удара «четырнадцатая» перевернулась.

В результате ДТП трое пассажиров автомобиля ВАЗ: 21-летние девушки и 20-летний молодой человек, жители Московской области, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU