В Воронежском заповеднике в фотоловушку попали благородные олени на водопое

31 Май 2020 2020-05-31T10:04:17+03:00

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Воронежский биосферный заповедник поделился новой видеозаписью с фотоловушек. В кадр на этот раз попали молодые благородные олени, которые пришли на водопой. Ролик опубликовали в группе природоохранной зоны в соцсети.

Олени на реке. Воронежский заповедник.Видео с фотоловушки: Александр Мишин

Как пояснили сотрудники заповедника, к реке пришли самцы-подростки. Они образуют свои небольшие компании и обычно держатся отдельно от взрослых самцов и оленух с малышами. Кстати, в это время у самок как раз появляется новое потомство, а подросшие прошлогодние дети отправляются во взрослую самостоятельную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU