В Воронежском заповеднике в фотоловушку попали благородные олени на водопое
Воронежский биосферный заповедник поделился новой видеозаписью с фотоловушек. В кадр на этот раз попали молодые благородные олени, которые пришли на водопой. Ролик опубликовали в группе природоохранной зоны в соцсети.
Олени на реке. Воронежский заповедник.Видео с фотоловушки: Александр Мишин
Как пояснили сотрудники заповедника, к реке пришли самцы-подростки. Они образуют свои небольшие компании и обычно держатся отдельно от взрослых самцов и оленух с малышами. Кстати, в это время у самок как раз появляется новое потомство, а подросшие прошлогодние дети отправляются во взрослую самостоятельную жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU