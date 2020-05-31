2020-05-31T10:04:17+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике в фотоловушку попали благородные олени на водопое

Самцы-подростки пришли к реке целой компанией
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Воронежский биосферный заповедник поделился новой видеозаписью с фотоловушек. В кадр на этот раз попали молодые благородные олени, которые пришли на водопой. Ролик опубликовали в группе природоохранной зоны в соцсети.

Олени на реке. Воронежский заповедник.Видео с фотоловушки: Александр Мишин

Как пояснили сотрудники заповедника, к реке пришли самцы-подростки. Они образуют свои небольшие компании и обычно держатся отдельно от взрослых самцов и оленух с малышами. Кстати, в это время у самок как раз появляется новое потомство, а подросшие прошлогодние дети отправляются во взрослую самостоятельную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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