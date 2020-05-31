Воронежскому пасечнику выплатят компенсацию за отравленный мед и мертвых пчел из-за пестицидов

31 Май 2020 2020-05-31T08:01:10+03:00

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Воронежский областной суд обязал фермера выплатить компенсацию пасечнику за погибших пчел и отравленный мед из-за обработки соседнего поля пестицидами. Кроме того, предприниматель должен будет выплатить и часть судебных издержек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Пчеловод сначала обратился с иском в Калачеевский райсуд. Мужчина рассказал, что в июне 2019 года на его пасеке умерли все пчелы и их будущее потомство, а также оказались отравленными мед и перга. Причиной этого, по его словам, стала обработка соседнего горчичного поля пестицидами. Ее без предупреждения провел глава местного крестьянско-фермерского хозяйства. Хотя по закону как минимум за три дня он должен был оповестить об этом население через СМИ и установить рядом с полем щиты с надписью «Обработано пестицидами».

Из-за этого пасечник претерпел серьезные убытки. Но Калачеевский райсуд иск не удовлетворил. Тогда мужчина обратился в облсуд с аппеляцией. В итоге комиссия по гражданским делам частично удовлетворила жалобу. Фермер выплатит ущерб, но во взыскании убытков в виде упущенной выгоды пасечнику было отказано, так как он не смог доказать, что понес эти расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU