Артисты Воронежской филармонии прочитают стихи Остера и Хармса
Проекты покажут онлайн ко Дню защиты детей
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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К Международному дню защиты детей Воронежская филармония подготовила специальную детскую программу.
31 мая в онлайн-эфире артистка музыкально-литературного лектория Софья Ермолова прочитает стихотворение авангардиста 20-х годов XX века Даниила Хармса «Врун». 1 июня в эфир выйдут «Вредные советы» нашего современника Григория Остера, подготовленные бригадой артистов лектория.
Видео можно будет посмотреть с 11.00 в группе филармонии «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU