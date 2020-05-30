На видео попал залихватский танец воронежского коммунальщика под «Сектор газа»
Мужчина спрыгнул с машины и пустился в пляс [видео]
Это только начало мощного танца.Фото: кадр с видео
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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео лихого танца коммунального работника. Мужчина спрыгнул со своей серьезной техники и начал выделывать коленца под доносившийся откуда-то мотив из «Сектора газа». Потом он еще и изобразил что-то вроде брейк-данса.
Посетителям соцсетей эта жизнеутверждающая разминка пришлась по вкусу. Только один едко пошутил: дескать, надышался соляркой в кабине. Но истинным оптимистам такие шутки не помеха, как и пугающий всех коронавирус.
Пустился в пляс, Воронеж.
ИСТОЧНИК KP.RU