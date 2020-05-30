На видео попал залихватский танец воронежского коммунальщика под «Сектор газа»

30 Май 2020 2020-05-30T19:20:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео лихого танца коммунального работника. Мужчина спрыгнул со своей серьезной техники и начал выделывать коленца под доносившийся откуда-то мотив из «Сектора газа». Потом он еще и изобразил что-то вроде брейк-данса.

Посетителям соцсетей эта жизнеутверждающая разминка пришлась по вкусу. Только один едко пошутил: дескать, надышался соляркой в кабине. Но истинным оптимистам такие шутки не помеха, как и пугающий всех коронавирус.

Пустился в пляс, Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU