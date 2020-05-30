Воронежцев предупреждают о сильном ветре, грозе и граде

30 Май 2020 2020-05-30T17:57:32+03:00

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Синоптики и сотрудники МЧС предупреждают: 31 мая местами по Воронежской области ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. При грозе ветер может усилиться до 15-18 м/с.

В такую погоду лучше не парковать машины под деревьями, ветхими конструкциями. В грозу нужно закрывать окна и выключить телевизор и другие электроприборы, а также стационарные и мобильные телефоны. Нельзя лезть в воду и удить рыбу. Не прячьтесь от непогоды под одинокими деревьями – в них может попасть молния. Лучше совсем не выходить на улицу. А если все же придется это сделать, то надо держаться подальше от крыш, деревьев и электропроводов.

Если случилось ЧП, наберите 101 или 112 или телефон доверия – 8(473)277-99-00. Звонки принимают круглосуточно, они бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU