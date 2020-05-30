2020-05-30T17:21:33+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина на аренде квартиры не заработала, а потеряла около 300 тысяч рублей

Она стала жертвой мошенника
Юрий КОЗЛОВ
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71-летняя жительница Советского района решила сдать квартиру в аренду. По этому поводу даже было размещено объявление в интернете. Неизвестно, пенсионерка была настолько «продвинута», что сама это сделала, либо ей помогли родственники. В любом случае об этом объявлении пожилая женщина горько пожалела.

Дело в том, что на информацию в Сети «клюнул» мошенник. Аферист позвонил и заявил, что квартира ему очень понравилась. Настолько, что он готов отправить на карту деньги за ее аренду. Причем сразу, только нужны банковские реквизиты. Пожилая женщина их продиктовала. В итоге вскоре она не только перевод не получила, но и своих денег, лежавших на карте лишилась – а там было около 300 тысяч рублей.

- Всего 29 мая наши сотрудники зарегистрировали семь крупных мошенничеств. Ущерб по ним составил около 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Аферистов разыскивают. В очередной раз просим граждан: при общении с незнакомыми людьми будьте бдительны, не сообщайте им ваши персональные данные, тем более реквизиты банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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