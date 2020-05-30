2020-05-30T14:24:59+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина так ударила приятеля трубой, что он пару месяцев был без сознания

Рецидивистка украла у мужчины 10 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Женщину задержали и доставили в отдел полиции, там она призналась в жестоком избиении знакомого и краже денег.Женщину задержали и доставили в отдел полиции, там она призналась в жестоком избиении знакомого и краже денег.Фото: из архива «КП»
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В марте в одну из больниц Воронежа привезли 50-летнего воронежца. У него была сильная черепно-мозговая травма. Лишь недавно мужчина пришел в сознание и вспомнил, что с ним случилось.

Оказалось, в тот день он встретился со своей знакомой на улице Теплоэнергетиков Советского района. Они поругались. Женщина схватила валявшуюся рядом металлическую трубу и огрела приятеля по голове. А потом вытащила у него десять тысяч рублей и ушла.

Полицейские установили личность агрессивной женщины, а также выяснили, где она живет. Оказалось, что эта жительница Воронежа уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть – если проще, за убийство по неосторожности. Рецидивистку задержали у нее на квартире и доставили в отдел полиции. Там она признала свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Суда она будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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