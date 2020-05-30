В Воронеже водитель иномарки сбил женщину

30 Май 2020 2020-05-30T11:04:59+03:00

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В пятницу, 29 мая, в 14.50 у дома № 111 на Ленинском проспекте случилось ДТП. 51-летний водитель «Киа-Соренто», ехавший от Димитрова в направлении улицы Брусилова, сбил 60-летнюю женщину, жительницу Воронежа.

- Пенсионерка переходила дорогу справа налево по ходу движения иномарки. Ее отвезли в больницу, оказали первую помощь и отпустили домой. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Всего 29 мая зарегистрировали 117 аварий, 89 из них случились в Воронеже. 21 ДТП произошло в районах области, еще 7 – на федеральных трассах.

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ИСТОЧНИК KP.RU