Воронежский драмтеатр из-за коронавируса досрочно завершает сезон

29 Май 2020 2020-05-29T21:53:24+03:00

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Кольцовский театр с 1 июня уходит на каникулы. 233-й сезон пришлось завершить досрочно из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Труппа напомнила, что несмотря на досрочное окончание сезона, в нем было достаточно достижений. Воронежцы увидели несколько премьер - «Тиль» Глеба Черепанова по пьесе Григория Горина, драму Лермонтова «Маскарад» в постановке худрука театра Владимира Петрова, комедию по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель» и спектакль «Наши жены» по пьесе известного французского драматурга Эрика Асусса. Для детворы поставили два спектакля - «Человек с детским акцентом» по рассказам Григория Остера и сказку Магдалены Магдалининой «Новогодние приключения Полинки-Мандаринки».

- Введение карантинных мер в связи с пандемией коронавируса не позволило выпустить спектакль «Бумажный солдатик» по повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр» к 9 мая, но премьера обязательно состоится в новом сезоне! - отметили в театре.

Зато благодаря новой карантинной реальности театр научился работать со зрителями дистанционно. В рамках проекта «Кольцовский онлайн» труппа одной из первых в театральной среде выпустила эскиз спектакля, который был полностью поставлен и записан в удаленном режиме, через онлайн-платформу – zoom-читку Никиты Рака «Посадить дерево» по пьесе современного драматурга Алексея Житковского.

Кроме того, еженедельно выкладывали видеозаписи спектаклей, артисты проводили художественные чтения, делились своим творчеством в соцсетях. Театр принял участие в трех всероссийских марафонах. Спектакль «Ворон» Владимира Петрова стал призером первого открытого театрального онлайн марафона «Дороги победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Труппа сняла документальный фильм «Наш бессмертный полк» об артистах театра.

В этом сезоне худрук театра Владимир Петров получил премию ЦФО в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство» за спектакль «Вишнёвый сад». Сергей Карпов стал лауреатом театрального конкурса «Браво!» за роль Арбенина в спектакле «Маскарад». Артист Александр Смольянинов награжден почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской», а артист Вячеслав Зайцев - знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью».

В 234-м сезоне Кольцовский театр обещает новые творческие проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU