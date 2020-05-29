2020-05-29T20:48:23+03:00
Спорт

Первенство мира по скалолазанию в Воронеже из-за коронавируса перенесли на 2021 год

До этого в России такой турнир принимала только Москва
Олег ИВАНОВ
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Из-за пандемии коронавируса Первенство мира по скалолазанию, которое должно было пройти в Воронеже с 23 по 31 августа перенесли на 2021 год. Решение принято Международной федерацией спортивного скалолазания и Федерацией скалолазания России.

Первенство мира проходит ежегодно. Это одно из самых важных соревнований IFSC. Турнир 2021 года все же должны провести в России. Точные даты пока не определены.

Ранее интерес к Первенству мира 2021 года проявляла федерация скалолазания США. Однако после договоренности, достигнутой между IFSC и ФСР, они приняли предложение международной федерации организовать соревнования в 2022 году.

Первенство мира по скалолазанию Россия примет в четвертый раз. Однако предыдущие турниры проходили в Москве.

- Во время самого сложного кризиса современности мы точно знаем, где пройдут ближайшие два главных молодежных турнира планеты. Это дает большую надежду на будущее. В прошлом году на Первенстве мира в Арко мы зафиксировали один из самых высоких показателей по числу участников соревнований. И мы ожидаем, что в 2021 году в Воронеже это число снова вырастет. Это большой вызов для организаторов турнира, и я хочу публично поблагодарить Федерацию скалолазания России за то, что она приняла этот вызов! - прокомментировал Марко Сколарис, президент IFSC.

ИСТОЧНИК KP.RU

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