2020-05-29T14:46:26+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина лишилась 20 тысяч рублей во время сдачи квартиры в аренду

Мужчина предложил перевести оплату, а вместо это списал деньги с карты хозяйки
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже 62-летняя местная жительница потеряла 20 тысяч рублей, когда пыталась сдать квартиру в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 29 мая.

Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что разместила информацию о сдаче квартиры в интернете на сайте бесплатных объявлений. Через какое-то время с ней связался неизвестный и заявил, что готов снять жилье на длительный срок. Кроме того, мужчина якобы был готов перевести первую плату. Для этого он попросил у женщины все реквизиты ее банковской карты. Но после получения данных «квартирант» не перевел деньги, а списал их со счета хозяйки квартиры.

Всего за сутки зарегистрировано пятнадцать сообщений о противоправных действиях. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За три года воронежские бизнесмены обманом получили из бюджета более 40 млн рублей
В Воронеже с 30 мая до 1 июня продолжат ремонт 16 дорог
Сергей Лукин: считаю важным проявить активную гражданскую позицию и отдать свой голос за тех кандидатов, которые смогут эффективно представлять интересы избирателей
В Воронежской области показатели для второго этапа снятия ограничений еще больше ухудшились
В Воронеже женщина лишилась 20 тысяч рублей во время сдачи квартиры в аренду
В Воронежской области в период пандемии коронавируса разрешили политические собрания
В Воронежской области мужчина сорвал заседание суда, отказавшись надевать маску
В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолировали еще 57 человек
Под Воронежем мужчина прописал в доме сестры 23 иностранца
Спасатели предупреждают воронежцев о граде, грозах и ураганном ветре
Несколько тысяч воронежцев из-за проблем с займами обратились за кредитными каникулами
В Воронеже раскрыли миф, из-за которого засоряется канализация
Почти пять тысяч бутылок с контрафактным алкоголем нашли в грузовике у жителя Воронежской области