В Воронеже женщина лишилась 20 тысяч рублей во время сдачи квартиры в аренду

29 Май 2020 2020-05-29T14:46:26+03:00

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В Воронеже 62-летняя местная жительница потеряла 20 тысяч рублей, когда пыталась сдать квартиру в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 29 мая.

Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что разместила информацию о сдаче квартиры в интернете на сайте бесплатных объявлений. Через какое-то время с ней связался неизвестный и заявил, что готов снять жилье на длительный срок. Кроме того, мужчина якобы был готов перевести первую плату. Для этого он попросил у женщины все реквизиты ее банковской карты. Но после получения данных «квартирант» не перевел деньги, а списал их со счета хозяйки квартиры.

Всего за сутки зарегистрировано пятнадцать сообщений о противоправных действиях. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU