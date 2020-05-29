В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолировали еще 57 человек

29 Май 2020 2020-05-29T13:57:19+03:00

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В Воронежской области снова возросло количество человек, изолированных в медорганизациях с подозрением на коронавирус. За сутки в больницы отправили еще 57 местных жителей. Всего COVID-19 может подтвердиться у 1075 людей. Об этом сообщили в региональном оперштабе в пятницу, 29 мая.

За сутки в области еще у 104 человек подтвердили коронавирус. Общее число заболевших - 1857. Под наблюдением на дому по-прежнему остаются 3120 человек. Накануне скончался 18 пациент с подтвержденным коронавирусом. Болезнь победили 1342 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU