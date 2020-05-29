2020-05-29T13:00:42+03:00
Общество

Несколько тысяч воронежцев из-за проблем с займами обратились за кредитными каникулами

В период пандемии не все горожане смогли справиться со своими долговыми обязательствами
Олег ИВАНОВ
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Многим потребовалась отсрочка на полгодаМногим потребовалась отсрочка на полгодаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В числе мер, которые должны помочь пережить период пандемии коронавируса в 2020 году, оказались и каникулы по кредиту на шесть месяцев. «КП-Воронеж» решила узнать сколько жителей нашего региона пришлось прибегнуть к этой услуге из-за проблем с выплатами займов.

В воронежском отделении Центробанка нам сообщили, что от жителей региона поступило 3461заявление на предоставление кредитных каникул.

Чаще всего обращались те, кто брал потребительские кредиты (1679), хотя возникли сложности и с кредитным картами (826) и с ипотекой (626).

Одобрили пока только 2409 обращений. Еще 154 находятся на рассмотрении.

Общий объем задолженности, по которой предоставлены «каникулы», составил более 660 млн рублей.

Правда, были и те воронежцы, кому отказали в такой услуге. В основном из-за превышенного лимита по сумме кредита. В нашем регионе по кредитным картам –это 100 тысяч рублей, по потребительским займам – 250 тысяч, по автокредитам - 600 тысяч, а по ипотеке – 2 млн рублей.

Однако в этих случая, порой, на встречу идут сами банки. В период пандемии было проведено около десяти тысяч реструктуризаций займов. Общий объем таких займов превышает 3,8 млрд рублей.

Воронежцы могут подать заявку на кредитные каникулы до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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