Под Воронежем обнаружили тело утонувшего рыбака

29 Май 2020 2020-05-29T13:04:01+03:00

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В котловане, наполненном водой, в Хохольском районе, 27 мая около 11 часов обнаружили тело 61-летнего рыбака. Труп мужчины обнаружил его родственник. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчину искали с 21 мая. В тот день он уехал на рыбалку. Вечером 21 мая проезжавший мимо котлована водитель увидел, что пустая лодка крутится вокруг своей оси, а возле нее пытается удержаться на поверхности воды человек. Автомобилист вызвал спасателей, но когда те приехали, рыбак уже утонул.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту этого несчастного случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU