2020-05-29T12:41:37+03:00
Происшествия

В Воронеже в столкновении двух иномарок пострадали три человека

Авария произошла на улице Космонавта Комарова
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже три человека пострадали в ночном ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в пятницу, 29 мая.

Авария случилась в час ночи на улице Космонавта Комарова у дома №2. Так, 26-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» ехал со стороны улицы Южно-Моравской и собирался повернуть на улицу Олеко Дундича. На регулируемом перекрестке иномарка врезалась в «Ниссан Терано» под управлением 25-летнего мужчины. Он ехал по улице Космонавта Комарова со стороны проспекта Патриотов в направлении улицы Южно-Моравской..

В результате ДТП водитель «Ниссана» и его пассажиры, 18-летний молодой человек и 19-летняя девушка, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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