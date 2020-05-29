2020-05-29T10:16:01+03:00
Общество

В воронежской полиции назначили нового начальника по работе с личным составом

Должность занял Олег Савин
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Главном управлении МВД по Воронежской области назначили начальника управления по работе с личным составом. Должность получил подполковник внутренней службы Олег Александрович Савин. Приказ подписал руководитель регионального главка.

Олег Савин работает в органах внутренних дел с 2001 года и начинал службу с должности милиционера шестой роты второго батальона муниципального полка патрульно-постовой службы милиции Воронежа. За 18 лет прошел путь от инспектора инспектора отделения специальной и огневой подготовки до руководителя.

В 2014 году Савина назначили помощником начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области – начальником ОРЛС. А в 2018-м - он возглавил отдел морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом ГУ МВД России по области. Имеет ведомственные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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