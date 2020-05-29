2020-05-29T10:05:49+03:00
Происшествия

В Воронежской области в столкновении иномарки с ВАЗом погиб мужчина

В аварии пострадал 2-летний мальчик
Юлия ДИДЕНКО
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В Лискинском районе иномарка протаранила ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 29 мая.

Авария случилась накануне, 28 мая, в 21.50 в селе Колыбелка на улице Героя Шевцова у дома 73. Автомобиль «Шеврале Лачетти», за рулем которого был 33-летний мужчина, на встречной полосе столкнулся с ВАЗом-21074, под управлением 38-летнего местного жителя.

В результате ДТП 58-летний пассажир отечественного авто скончался на месте. Водитель ВАЗа и его 2-летний ребенок с травмами были доставлены в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в зарегистрировано 105 ДТП, из них в областном центре – 72, на федеральных трассах - три, в районах области – 30. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек и один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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