2020-05-29T09:41:34+03:00
Общество

В Воронеже начали капремонт в детском отделение офтальмологической больницы

Из областного бюджета на это потратят 10.3 млн рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: департамент здравоохранения Воронежской области.Фото: департамент здравоохранения Воронежской области.
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В детском отделении воронежской офтальмологической больницы начался капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в четверг, 28 мая.

Из областного бюджета на эти цели выделено 10,3 млн рублей. На данный момент в отделении уже освободили помещения, сняли двери и убрали старые напольные покрытия. Теперь там проводят демонтаж потолков и стен.

В ближайшее время в больнице проведут монтаж подвесных потолков, отделку стен, замену дверей, напольной плитки в коридорах, линолеума в палатах и кабинетах, систем водоснабжения, электроснабжения, кондиционирования и вентиляции, пожарной и охранной сигнализаций, а также систем видеонаблюдения и вызова пациентов.

Работы планируют завершить до конца сентября 2020 года.

- Сейчас детское отделение временно переместили в другое место с соблюдением санитарных требований и учетом специфики работы с детьми. Напоминаем, что на данный момент в связи режимом всеобщей самоизоляции в офтальмологической больнице маленьким пациентам оказывается медицинская помощь только по неотложным показаниям, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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