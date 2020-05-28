Мэр Воронежа призвал горожан активно участвовать в приемке благоустройства дворов
В этом году в городе обустроят 68 придомовых территорий
По нацпроекту «Жилье и городская среда» в мэрии Воронежа планируют ежегодно привлекать не менее 225 миллионов рублейФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Во дворе дома №37 в Политехническом переулке заасфальтировали троутары, установили бордюры и подготовили все к обустройству проезжей части, вскоре здесь появится новая детская площадка. Этот и еще 67 дворов в Воронеже обновят в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 28 мая мэр Вадим Кстенин посетил с инспекцией несколько территорий в Коминтерновском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU