2020-05-28T20:32:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина за кражу радиоприемника может сесть на семь лет

Он своровал его, чтобы получить деньги на выпивку
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские Каменского района задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в краже радиоприемника.

По данным следствия, этот человек вечером 19 мая пришел в гости в дом на улице Шашкина села Сончино. Вместе с 53-летним хозяином он стал выпивать. После того как алкоголь закончился, 34-летний гость предложил своему приятелю продать радиоприемник, а на вырученные деньги купить еще горячительных напитков. Однако хозяин отказался.

Гость разозлился, пару раз ударил собутыльника, забрал радиоприемник и ушел. Однако продать эту вещь не удалось. Его приятель некоторое время надеялся, что обидчик вернет приемник и извинится. Не дождавшись этого, он пошел в полицию.

Стражи порядка задержали вора. Во время обыска в его доме нашли радиоприемник и вернули его владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Мужчину отпустили до суда под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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