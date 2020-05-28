2020-05-28T20:16:50+03:00
Политика

Военные полицейские Воронежского гарнизона теперь могут бить электрошокером на расстоянии

Они получили новейшие устройства, где используется лазерная наводка
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новейшее оружие появилось у военных полицейских Воронежского гарнизона Западного военного округа (ЗВО). Они получили более 20 единиц электрошоковых устройств «Парализатор». Их можно применять даже на расстоянии.

«Парализатор» представляет собой пистолетную рукоятку с расположенными в передней части электродами и гнездами для установки сменных картриджей. Чтобы электрошокер работал на расстоянии, нужно использовать размещенное на корпусе прицельное приспособление, а также лазерный целеуказатель. Устройство оборудовано предохранителем.

В ЗВО напомнили, что военные полицейские обеспечивают дисциплину и правопорядок внутри армейских частей в пунктах постоянной дислокации и на полевых выходах и сборах, а также конвоируют нарушителей и охраняют военные объекты.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области мужчина за кражу радиоприемника может сесть на семь лет
Военные полицейские Воронежского гарнизона теперь могут бить электрошокером на расстоянии
Женщина из Воронежа, вылечившаяся от коронавируса: «Эта зараза дала осложнение на сердце»
В Воронеже на Юго-Западный рынок возбудили административное дело за нарушение режима самоизоляции
В Воронежской области подростка, признавшегося в убийстве 9-летней девочки, арестовали на два месяца
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 15 июня
В Воронежской области упал спрос на платные услуги из-за коронавируса
В Воронежской области умер 18-й пациент с коронавирусом
Tele2 запустила в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт
Фонд содействия инновациям выделил проекты четырех воронежских предприятий
Воронежским театрам с июня могут разрешить репетиции
В Москве отчеканили монету в 25 рублей с изображением производимого в Воронеже самолета
Сергей Перминов: Пик явки в электронном предварительном голосовании «Единой России» пройден
В Воронежской области начальники задолжали рабочим птицеводческой фермы около 400 тысяч
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, пока далеки от нормы
В центре Воронежа поймали водителя, не оплатившего штрафы на 15,5 тысяч
В Воронежской области почти 10 млн рублей направлено в I квартале на компенсации на питание беременным, детям и кормящим матерям
В торговом центре Воронежа нашли более 200 пачек табака для кальяна без акцизных марок
Парад Победы в Воронеже пройдет 24 июня
В Воронеже с 1 июня начнут работу троллейбусные маршруты №№ 7 и 11
Воронежец перевел на «резервный счет» мошенников более 600 тысяч рублей
В Воронеже 29 мая синоптики обещают жару
Мэрия Воронежа объявила торги на две кредитные линии по 500 миллионов рублей
Воронежский комик стал ведущим нового шоу «Импровизация.Команды»
Убийство 9-летней девочки из Воронежской области: мать и отца подозреваемого подростка лишили родительских прав
Воронежская киностудия снимет докфильм "Письмо на фронт"
В Воронеже во дворе жилого дома нашли тело 20-летнего парня