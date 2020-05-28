Военные полицейские Воронежского гарнизона теперь могут бить электрошокером на расстоянии

28 Май 2020 2020-05-28T20:16:50+03:00

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Новейшее оружие появилось у военных полицейских Воронежского гарнизона Западного военного округа (ЗВО). Они получили более 20 единиц электрошоковых устройств «Парализатор». Их можно применять даже на расстоянии.

«Парализатор» представляет собой пистолетную рукоятку с расположенными в передней части электродами и гнездами для установки сменных картриджей. Чтобы электрошокер работал на расстоянии, нужно использовать размещенное на корпусе прицельное приспособление, а также лазерный целеуказатель. Устройство оборудовано предохранителем.

В ЗВО напомнили, что военные полицейские обеспечивают дисциплину и правопорядок внутри армейских частей в пунктах постоянной дислокации и на полевых выходах и сборах, а также конвоируют нарушителей и охраняют военные объекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU