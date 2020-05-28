2020-05-28T19:11:02+03:00
Общество

В Воронеже на Юго-Западный рынок возбудили административное дело за нарушение режима самоизоляции

Эта торговая площадка будет оштрафована на сумму до 200 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Предприниматели Юго-Западного рынка, никак не следившие ни за соблюдением масочного режима, ни за социальной дистанцией, похоже, «доигрались».

Несколько дней назад мимо этой торговой площадки проезжал губернатор Александр Гусев. И поделился своими впечатлениями:

- Куча людей, многие без масок, никакой социальной дистанции. Это неправильно, придем туда и в другие места с проверками. И если нарушения не будут устранены, будут и последствия.

Видимо, выводы из спича губернатора сделаны не были. И вот обещанные последствия.

- В отношении юрлица возбуждено административное дело по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера». Ответственность по нему – штраф от 100 до 200 тысяч рублей, - сообщил глава департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников. - Юго-Западный рынок допустил очень много нарушений. Даже когда туда пришли с проверкой, администраторы встретили нас без средств индивидуальной защиты. В то же время когда только обсуждали возобновление его работы, 193 предпринимателя, которые там торгуют, под роспись ознакомились с правилами по безопасности. Считаю, расследование надо продолжить и привлечь виновных к ответственности по всей строгости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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