В Воронежской области подростка, признавшегося в убийстве 9-летней девочки, арестовали на два месяца

28 Май 2020 2020-05-28T18:37:19+03:00

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Бобровский районный суд принял решение арестовать 16-летнего подростка, признавшегося в убийстве девятилетней девочки, на два месяца – до 27 июля. Дальше, видимо, будут решать вопрос о продлении срока его нахождения в СИЗО.

Напомним, по версии следствия, 25 мая в селе 2-е Никольское Бобровского арйона подросток предложил соседской девочке (по некоторым данным, его дальней родственнице) прогуляться. Та согласилась. Сосед завел ее в заброшенный дом и попытался надругаться. Девочка вырвалась и пустилась бежать. Однако негодяй догнал ее и задушил. А потом занес тело в дом и спрятал его в сундуке, прикрыв вещами. Когда родители, приехавшие с рыбалки, стали искать дочку, подросток делал вид, что им помогает. И только когда его разоблачили сотрудники правоохранительных органов, показал место, где спрятал тело – было это вечером 27 мая.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Если бы он был совершеннолетним, эта статья подразумевала бы наказание от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы. Однако в силу возраста вероятность долгого срока невелика.

ИСТОЧНИК KP.RU