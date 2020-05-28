2020-05-28T18:01:09+03:00
Общество

В Воронежской области упал спрос на платные услуги из-за коронавируса

Аналитики выяснили, на что тратили деньги жители региона с января по апрель
Виктория НЕНАШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По сведениям Воронежстата, за первые четыре месяца горожанам оказали услуги стоимостью 42.7 млрд рублей. Эти показатели ниже прошлогодних за такой же период времени. Тогда они составили 45 млрд рублей. Удельный вес платных услуг в потребительских расходах населения за январь-апрель текущего года уменьшился до 18.4%. Отметим, что в 2019 году он составлял 19.7%.

За четыре месяца каждый воронежец израсходовал на оказание платных услуг в среднем 18 356 рублей. В данную сумму входят затраты бытового характера - 2966 рублей. Согласно статистике, за такой же период услуги, предоставляемые людям пожилого возраста и инвалидам, увеличились на 3%, юридические - на 1.4%, коммунальные - на 0.6%.

- В связи со сложившейся тяжелой ситуацией в стране, в частности в Воронежской области, уменьшилось потребление платных услуг. Наибольшее снижение относительно уровня соответствующего периода прошлого года произошло по таким видам работ, как туристические агентства и туроператоры (на 50.2%), гостиницы и аналогичные средства размещения (на 39.4%), физическая культура и спорт (на 37.8%), специализированные коллективные способы размещения (на 29.7%), учреждения культуры (на 29.5%), системы образования (на 16%), - рассказали в Воронежстате.

82.5% - наибольшую долю в общем объеме потребления составили платы за жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые и телекоммуникационные работы за январь-апрель 2020-го. Из этой суммы 16.2% - бытовые услуги стоимостью 6.9 млрд рублей.

Наиболее популярными среди населения области стали следующие платные работы: ремонт и строительство жилья и других построек, их доля составила 39% в общем объеме бытовых услуг; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств машин и оборудования - 36.9%; парикмахерские - 7% и ритуальные услуги - 3.8 %.

Аналитики заметили снижение объемов платных услуг по химической чистке и крашению, прачечных - на 33.7 %, услуг бань и душевых - на 33.3 %, по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов - на 30.5 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области подростка, признавшегося в убийстве 9-летней девочки, арестовали на два месяца
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 15 июня
В Воронежской области упал спрос на платные услуги из-за коронавируса
В Воронежской области умер 18-й пациент, болевший коронавирусом
Tele2 запустила в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт
Фонд содействия инновациям выделил проекты четырех воронежских предприятий
Воронежским театрам с июня могут разрешить репетиции
В Москве отчеканили монету в 25 рублей с изображением производимого в Воронеже самолета
Сергей Перминов: Пик явки в электронном предварительном голосовании «Единой России» пройден
В Воронежской области начальники задолжали рабочим птицеводческой фермы около 400 тысяч
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, пока далеки от нормы
В центре Воронежа поймали водителя, не оплатившего штрафы на 15,5 тысяч
В Воронежской области почти 10 млн рублей направлено в I квартале на компенсации на питание беременным, детям и кормящим матерям
В торговом центре Воронежа нашли более 200 пачек табака для кальяна без акцизных марок
Парад Победы в Воронеже пройдет 24 июня
В Воронеже с 1 июня начнут работу троллейбусные маршруты №№ 7 и 11
Воронежец перевел на «резервный счет» мошенников более 600 тысяч рублей
В Воронеже 29 мая синоптики обещают жару
Мэрия Воронежа объявила торги на две кредитные линии по 500 миллионов рублей
Воронежский комик стал ведущим нового шоу «Импровизация.Команды»
Убийство 9-летней девочки из Воронежской области: мать и отца подозреваемого подростка лишили родительских прав
Воронежская киностудия снимет докфильм "Письмо на фронт"
В Воронеже во дворе жилого дома нашли тело 20-летнего парня