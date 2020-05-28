В Воронежской области упал спрос на платные услуги из-за коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T18:01:09+03:00

Аналитики выяснили, на что тратили деньги жители региона с января по апрель

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По сведениям Воронежстата, за первые четыре месяца горожанам оказали услуги стоимостью 42.7 млрд рублей. Эти показатели ниже прошлогодних за такой же период времени. Тогда они составили 45 млрд рублей. Удельный вес платных услуг в потребительских расходах населения за январь-апрель текущего года уменьшился до 18.4%. Отметим, что в 2019 году он составлял 19.7%.

За четыре месяца каждый воронежец израсходовал на оказание платных услуг в среднем 18 356 рублей. В данную сумму входят затраты бытового характера - 2966 рублей. Согласно статистике, за такой же период услуги, предоставляемые людям пожилого возраста и инвалидам, увеличились на 3%, юридические - на 1.4%, коммунальные - на 0.6%.

- В связи со сложившейся тяжелой ситуацией в стране, в частности в Воронежской области, уменьшилось потребление платных услуг. Наибольшее снижение относительно уровня соответствующего периода прошлого года произошло по таким видам работ, как туристические агентства и туроператоры (на 50.2%), гостиницы и аналогичные средства размещения (на 39.4%), физическая культура и спорт (на 37.8%), специализированные коллективные способы размещения (на 29.7%), учреждения культуры (на 29.5%), системы образования (на 16%), - рассказали в Воронежстате.

82.5% - наибольшую долю в общем объеме потребления составили платы за жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые и телекоммуникационные работы за январь-апрель 2020-го. Из этой суммы 16.2% - бытовые услуги стоимостью 6.9 млрд рублей.

Наиболее популярными среди населения области стали следующие платные работы: ремонт и строительство жилья и других построек, их доля составила 39% в общем объеме бытовых услуг; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств машин и оборудования - 36.9%; парикмахерские - 7% и ритуальные услуги - 3.8 %.

Аналитики заметили снижение объемов платных услуг по химической чистке и крашению, прачечных - на 33.7 %, услуг бань и душевых - на 33.3 %, по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов - на 30.5 %.

ИСТОЧНИК KP.RU