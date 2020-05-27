2020-05-27T19:45:13+03:00
Дом. Семья

В заповеднике Воронежской области показали на видео лосят-подростков

Братья родились в том году и еще держатся вместе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Хоперский заповедник поделился видеозаписью с лосятами-подростками. Братья прогуливались вместе мимо фотоловушек. Ролик опубликовали в группе природоохранной территории в среду, 27 мая.

Как рассказали сотрудники заповедника, весной у лосей появляется потомство, прибавляется забот и хлопот, поэтому прошлогоднее потомство отправляется во взрослую жизнь. Мать только отстранила их от себя, по привычке они все еще держатся вместе.

Кстати, только у взрослых лосих появляется сразу два лосенка. Молодые особи приносят по одному.

Лосята.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области пропала 9-летняя девочка
В заповеднике Воронежской области показали на видео лосят-подростков
В Воронежской области на «Минудобрениях» произошла вспышка коронавируса
Молодежка воронежского «Факела» может играть в Профессиональной футбольной лиге
В Воронежской области с организаторов азартных игр суд требует взыскать 6 млн
Самой юной мамой Воронежской области в 2019 году стала 13-летняя девочка
В Воронеже с 27 на 28 мая продолжат ремонт 16 дорог
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России»
В Воронеже снова провели рейд по соблюдению масочного режима в маршрутках
Фельдшер станции скорой помощи пожаловалась следователям на невыплату надбавок по коронавирусу