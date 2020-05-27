В заповеднике Воронежской области показали на видео лосят-подростков

27 Май 2020 2020-05-27T19:45:13+03:00

Братья родились в том году и еще держатся вместе

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Хоперский заповедник поделился видеозаписью с лосятами-подростками. Братья прогуливались вместе мимо фотоловушек. Ролик опубликовали в группе природоохранной территории в среду, 27 мая.

Как рассказали сотрудники заповедника, весной у лосей появляется потомство, прибавляется забот и хлопот, поэтому прошлогоднее потомство отправляется во взрослую жизнь. Мать только отстранила их от себя, по привычке они все еще держатся вместе.

Кстати, только у взрослых лосих появляется сразу два лосенка. Молодые особи приносят по одному.

Лосята.

ИСТОЧНИК KP.RU