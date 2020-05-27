2020-05-27T18:51:37+03:00
Спорт

Молодежка воронежского «Факела» может играть в Профессиональной футбольной лиге

Но для этого клубу нужно пройти процедуру лицензирования
Олег ИВАНОВ
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Теперь «Факелу» в сжатые сроки необходимо выполнить все соответствующие требованияТеперь «Факелу» в сжатые сроки необходимо выполнить все соответствующие требованияФото: с сайта ФК "Факел"
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Воронежский футбольный клуб «Факел» заключил договор с Российским футбольным союзом о возможности нашего клуба заявить молодежную команду «Факел-М» для участия в следующем первенстве Профессиональной футбольной лиги. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе клуба.

Теперь «Факелу» в сжатые сроки необходимо выполнить все соответствующие требования для лицензирования нашей состоящей из воспитанников воронежского футбола «молодежки».

Ранее прошло заседание исполкома РФС. Его проводили в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса. 15 мая дали «зеленый свет» на еще один сезон воронежского «Факела» в ФНЛ.

Также «Факел» объявил о справедливом решении дать владельцам абонементов возможность посетить бесплатно пять первых домашних матчей будущего сезона. При этом оговорились – имеются в виду те, на которые будут пускать зрителей.

Тем временем в Воронеж приезжают все новые и новые игроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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