В Воронежской области с организаторов азартных игр суд требует взыскать 6 млн

27 Май 2020 2020-05-27T18:31:40+03:00

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Лискинская прокуратура через суд потребовала взыскать с организаторов азартных игр шесть млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 27 мая.

Так, местную жительницу уже приговорили к году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей за организацию азартных игр с января по сентябрь 2018 года. Еще троим соучастникам дали условный срок. Двум из них дополнительно назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Всего они смогли заработать на играх около шести миллионов рублей. Именно эти деньги суд потребовал забрать с организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU