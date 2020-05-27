Самой юной мамой Воронежской области в 2019 году стала 13-летняя девочка

27 Май 2020 2020-05-27T18:16:01+03:00

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Воронежстат предоставил данные по детям, появившимся на свет в 2019 году. Всего родились 19,6 тысячи младенцев, что на 8,8 процентов меньше, чем в 2018-м.

Мальчиков было чуть больше, чем девочек (соответственно 51,4 и 48,6 процентов). 81 ребенок умер, не дожив до года. Однако эта душераздирающая цифра несколько меньше, чем в 2018 году. Главными причинами младенческой смертности, как и в предыдущие годы, являлись состояния, возникающие в перинатальном периоде (50,6 %), врожденные аномалии (24,7 %), инфекционные и паразитарные болезни (3,7 %), несчастные случаи, отравления и травмы (1,2 %).

Доля первенцев в общем количестве родившихся составила 42,9 процента и возросла по сравнению с 2018 годом на 0,9%. А число вторых и последующих детей снизилось – с 58 до 57,1 процента.

В 2019 году у несовершеннолетних мам родилось 138 детей (снижение на 14,3% по сравнению с 2018-м). Из них один ребенок родился у 13-летней школьницы, два – у 14-летних, 13 – у 15-летних, 44 –у 16-летних и 78 – у 17-летних.

В 2019 году 3144 ребенка (16,1 % от общего числа младенцев) родились у женщин, не состоявших в браке.

На начало 2020 года детей до 18 лет в нашем регионе было 410 тысяч, что по сравнению с началом 2019-го больше на 0,4 процента. Из них детей в до 6 лет – 140,1 тыс. человек, от 6 до 14 лет – 188,2 тысяч, от 14 до 18 лет – 81,7 тысяч.

Детей до 6 лет за год стало меньше на 3,7 процента, тогда как число ребятишек в возрастных группах от 6 до 14 и подростков от 14 до 18 лет увеличилось на 3,2 и 1,6 процента соответственно.

Всего на начало 2020 года в Воронежской области постоянно жили 2 324 200 человек. 1 579 400 из них – горожане (68 процентов от общего числа), остальные, понятное дело, сельчане. За прошедший 2019-й год умерли 32,9 тысяч человек, что на 4,1 процента ниже, чем в 2018-м. Всего наших земляков стало меньше на 3,6 тысяч. В то же время естественная убыль населения, составила 13,3 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 3,9 процента. Видимо, разница в этих цифрах в 9,7 тысяч человек объясняется по-прежнему довольно активным прибытием в наш регион мигрантов, устраивающихся на постоянное жительство.

Основные причины смертей взрослых - болезни системы кровообращения (42,5 % от общего числа умерших), новообразования (12,7 %), болезни нервной системы (9,4 %), несчастные случаи, отравления и травмы (5,7 %).

В 2019 году в области были зарегистрированы 16 тысяч браков и 10,1 тысячи разводов. По сравнению с 2018-м число новых семей увеличилось на 10,4 процента, а число распавшихся – на 5%. На 1000 заключенных браков приходилось 632 развода против 665 в 2018-м.

Среди разведенных пар в 2019 году доля супругов с несовершеннолетними детьми составляла 59,3 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU