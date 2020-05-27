2020-05-27T17:38:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Фельдшер станции скорой помощи пожаловалась следователям на невыплату надбавок по коронавирусу

По данному факту проводится проверка
Юлия ДИДЕНКО
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Фельдшер Воронежской станции скорой медицинской помощи обратилась к следователям после того, как не получила стимулирующую надбавку по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в среду, 27 мая.

По предварительным данным, в апреле медик контактировала с пациентом, у которого лабораторно подтвержден коронавирус, при этом соответствующую стимулирующую выплату она не получила. По данному факту следователями организована проверка.

- Сотрудникам СК предстоит выяснить причины невыплаты медицинскому работнику предусмотренного законом дополнительного материального стимулирования, порядок, сроки начисления и размеры выплат. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения проверки находится на контроле руководства следственного управления, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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