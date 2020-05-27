2020-05-27T16:30:13+03:00
Общество

В Воронежской области от пневмонии умирают в 3,5 раза чаще, чем от коронавируса

От нее за два неполных последних месяца ушли в мир иной 78 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Пока новый коронавирус в Воронежской области дает смертельные осложнения только в виде пневмонии.Пока новый коронавирус в Воронежской области дает смертельные осложнения только в виде пневмонии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В региональном департаменте здравоохранения предоставили информацию по смертям от пневмонии. В первом квартале 2020 года от нее умерли 68 человек (за тот же период 2019-го – 72). Напомним, тогда в Воронежской области еще не свирепствовала пандемия коронавируса.

В то же время с 1 апреля по 26 мая от пневмонии умерли 78 человек (в их число входят и все 17 смертей от коронавируса), то есть, на 10 больше, чем за первые три месяца 2020 года. В департаменте здравоохранения не смогли предоставить информацию ни за тот же период 2019-го, ни хотя бы за второй квартал прошлого года. Так что, к сожалению, здесь сравнивать не с чем.

Однако можно сделать два вывода. Первый – коронавирус в нашей области пока дает смертельные осложнения только в виде пневмонии. Второй – число смертей собственно от привычной болезни легких пока в 3,5 раза превышает количество умерших от новой ужасной напасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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